Liberoquotidiano.it - **Tv: P. Diddy, in arrivo documentari, speciali e inchieste sulla vera storia**

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - 'TMZ Presents' e 'Nightline' sono stati i primi: nel 2024 si sono affrettati a produrrestoria del magnate P., ma a quanto pare sono inaltre serie che promettono ulteriori indagini e scoop. Peacock, lo streamer di proprietà della Nbc Universal ha fatto scalpore giovedì pubblicando il trailer del suo prossimo ': The Making of a Bad Boy'. Lo specialeo di 90 minuti, previsto per il 14 gennaio, promette di scavare in profondità nelle rivelazioni esplosive che Sean '' Combs sta affrontando, tracciando l'ascesa al potere del musicista e imprenditore e facendo parlare addetti ai lavori, l'ex marito della fidanzata di lunga data di Comb, Kim Porter, un'ex guardia del corpo, una truccatrice, una stagista, una vincitrice di Making the Band e un'amica d'infanzia.