Lanazione.it - Trasporto pubblico locale, attivo il servizio “a porte aperte”

Arezzo, 4 gennaio 2025 –il“a” Dal 18 novembre scorso, nel Comune di Castiglion Fiorentino, èil nuovodi“a”, che trasforma parte delscolastico in un“aperto” e quindi fruibile da tutta la cittadinanza. Dopo un iniziale periodo di circa un mese e mezzo, servito per adeguare corse e orari alle reali necessità di studenti e cittadini, il– cofinanziato in parte dalla Regione Toscana – partirà a pieno regime, con orari definitivi, martedì 7 gennaio con la riapertura delle scuole. Saranno quindi attivi servizi di collegamento giornalieri - fruibili da parte dell’intera comunità, oltre che dagli studenti - tra la zona della Val di Chio e il centro di Castiglion Fiorentino, la Stazione Ferroviaria e la Misericordia (Poliambulatorio - Cimitero), oltre ad un collegamento settimanale tra il centro di Castiglion Fiorentino e l’Ospedale S.