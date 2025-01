Formiche.net - Transizione energetica, come arrivare vivi al 2050 secondo De Bettin (DBA Group)

Raggiungere il traguardo del Net zero carbonè una sfida cruciale per affrontare la crisi climatica. La sfida è operare per unaecologica possibile, progressiva, inclusiva e basata su un mix tecnologico che valorizzi fonti rinnovabili, tecnologie avanzateil nucleare di ultima generazione e vettori energetici innovativil’idrogeno verde. Ci sono già modelli innovativile Comunità energetiche rinnovabili (Cer) che offrono nuove opportunità per accelerare la.Serve però un approccio progressivo, per evitare impatti traumatici sui settori produttivi, sui lavoratori e sui modelli sociali che ci hanno permesso di progredire vorticosamente dalla Prima rivoluzione industriale, contraddizioni sociali comprese. La sostenibilità si garantisce redistribuendo equamente i costi della, con incentivi mirati per le aziende più esposte e politiche di protezione sociale per chi lavora nei settori in declino.