Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 17:30

Luceverde Lazio veri trovati dalla redazioneintenso sull’autosole code a tratti tra Ceprano e la diramazione diSud in direzione di Firenze e proseguendo in carreggiata Nord a tratti anche tra Ponzanono Soratte dorte ci sta in fila anche sulla diramazione disud da Torrenova a raccordo anulare in questa direzione sullo stesso raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Tuscolana e doppia prudenza poi sulla A12Civitavecchia per un veicolo in panne tra Maccarese e laFiumicino in direzione della capitale bene tutto Grazie per l’attenzione servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità