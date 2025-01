Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 09:30

Luceverde Lazio ben trovati all’ascoltocomplessivamente scorrevole in queste ore lungo la rete viaria del territorio laziale banchi di nebbia segnalati sull’autosole nei prati Guidonia Monteceliosud e tra Colleferro e Ceprano banchi di nebbia per senti anche sulla diramazione Sud tra Monte Porzio Catone e Torrenova sulla statale 471 di Leonessa per fare attenzione a tratti ghiacciati all’altezza del Bivio per Cascia aper interventi alle alberature in via del Foro Italico sulla tangenziale è chiuso fino alle ore 16 alil tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione Stadio Olimpico è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità