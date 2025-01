Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orario gara Innsbruck, streaming, startlist, accoppiamenti KO system

Tutto pronto aper il terzo atto della 73madei Quattro, in programmaa partire dalle ore 13.30. Sul Bergiselschanze va in scena unaspartiacque per la corsa all’Aquila d’Oro, che coinvolge ancora almeno quattro atleti dopo le prime due tappe bavaresi del Vierschanzentournee a Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen.L’austriaco Daniel Tschofenig si presenta all’appuntamento di casa da leader delladavanti ai connazionali austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft, che inseguono ad una distanza di 7.9 e 8.7 punti. In piena lotta anche lo svizzero Gregor Deschwanden, quarto a -13.6, mentre dovranno inventarsi una grande rimonta il norvegese Johann Andre Forfang ed il tedesco Pius Paschke con oltre 20 punti di gap dalla vetta. Italia rappresentatadal solo Alex Insam, che sfiderà il fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi nell’head to head della serie inaugurale.