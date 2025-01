Isaechia.it - Stefania Orlando scioccata dopo la lite di ieri al Grande Fratello: “Voglio uscire, una cosa così non l’ho mai vista”

Concorrenti sotto shockl’accesadisera che ha visto poi Helena Prestes lanciare un bollitore contro Jessica Morlacchi., in particolare, si è sfogata con gli altri inquilini, affermando di avere intenzione di andare via.Insieme a Luca Calvani, l’ex Vippona ha cercato di placare gli animi, senza successo. A un certo punto ha cercato anche di far ragionare la cantante. Le sue parole:A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero dilunedì, sì diproprio. Ragazzi io unanonmai, una robanonmai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo.A dare man forte allaanche Eva Grimaldi:Guardate che qui la colpa non è di una sola, ma di tutti.