Slitta l'avvio delle iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026: nuove date e maggior tempo per l'orientamento

Con una comunicazione che ha colto di sorpresa molte famiglie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un cambiamento significativo per leal. La finestrarale per la presentazionedomande, inizialmente prevista dall’8 gennaio, è stata posticipata. Lepotranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 21 gennaiofino alle ore 20:00 del 10 febbraio.La decisione, spiegano fonti ministeriali, è motivata dalla volontà di garantire alle scuole un periodo più ampio per le attività di orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie. “Questo cambiamento – si legge nella nota ufficiale – permetterà alle famiglie di effettuare una scelta più ponderata e consapevole rispetto al percorso educativo dei propri figli”.Come effettuare l’iscrizione?Le famiglie potranno iscrivere i propri figli attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.