SERIE A – Fiorentina-Napoli le probabili formazioni Conte può cambiare tutto

A –, lepuò">Il primo big match del 19° turno si gioca al Franchi alle 18:00. Palladino con un solo dubbio a centrocampo,ritrova Spinazzola. Ecco le ultime dai campi.Il Franchi si prepara ad ospitare il primo big match della 19ª giornata diA, ultimo turno del girone d’andata.si affrontano alle 18:00 in una sfida cruciale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.Antonioe Raffaele Palladino scioglieranno gli ultimi dubbi intorno alle 17:00, quando verranno comunicate leufficiali. Per il tecnico viola il principale ballottaggio riguarda il centrocampo, mentre l’allenatore partenopeo sembra aver già definito il suo undici.Lasi schiererà con il 4-2-3-1: De Gea tra i pali, difesa a quattro con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens.