Seconda Categoria / Caldarola spreca, Villa Strada ringrazia e mantiene l'imbattibilità casalinga (1-1)

Gabrielli su rigore porta in vantaggio gli ospiti, De Ronzi fallisce lo 0-2 così Raffaelli pareggia i conti: +10 dalla zona play-out per la squadra di Kekko Fabrizidi CINGOLI, 4 gennaio 2024 – Ilrecupera il. La squadra di mister Fabrizi, infatti, ha pareggiato 1-1, rispondendo al momentaneo 0-1 con la zampata di Matteo Raffaelli a 6 minuti dalla fine, nella 14^ giornata del girone F di. I gialloblù si mantengono al 9° posto, a +10 dalla zona play-out. Primo tempo Gli ospiti passano in vantaggio sul calare della prima frazione, giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Al 2’ Mancini al limite dell’area scarica per Mazzi che rimette il pallone in mezzo con Giorgio Fabrizi che devia di testa, Gatti blocca la sfera la conclusione debole.