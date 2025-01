Ilrestodelcarlino.it - Rimini, è il momento dei ritocchi: "La priorità è un attaccante"

La caccia al bomber, ma non solo. Il mercato invernale deldeve ancora decollare, ma gli obiettivi sembrano già essere chiari. Il telefono del direttore tecnico dei biancorossi Antonio di Battista squilla in continuazione. Direttore, qualche trattativa è già in dirittura d’arrivo? "Per ilsolo contatti. Il mercato di gennaio, si sa, è diverso da quello estivo. E’ fatto di incastri e opportunità. Noi tutte quelle che ci capiteranno cercheremo di prenderle al volo". Tra incastri e opportunità, però, quella di un, dopo l’infortunio di Cernigoi, è una necessità? "Sì, ma non un’urgenza. E’ chiaro che in quel ruolo ora siamo un po’ corti. Abbiamo già preso contatti. Gli attaccanti che si muovono a gennaio non sono tanti. Ma ci sono". C’è qualche altro reparto da ritoccare? "Cambiare giusto per cambiare non fa parte della nostra filosofia.