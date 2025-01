Ilgiorno.it - Raid dei baby rapinatori in piazza Vittoria, scatta il Daspo urbano: sarà per tre anni

Como – Per tre, non potranno accedere né stazionare in prossimità di locali pubblici, luoghi di intrattenimento o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in centro a Como, in esecuzione di un Dacur, il. È il provvedimento emesso dal questore di Como che nelle scorse ore ha raggiunto i quattro minorenni accusato di una rapina e di una tentata rapine commesse il pomeriggio del 30 novembre in, ai ddi due coetanei. I giovani aggressori - due sedicenni, un pakistano residente a Cantù e un turco residente a Sagnino, un quattordicenne tunisino residente a Prestino e un quindicenne italiano residente a Como – erano stati arrestati dalla Squadra Volante della Polizia, intervenuta su richiesta di aiuto delle due vittime. Avevano raccontato di essere stati accerchiati, picchiati e rapinati dal gruppo di quattro coetanei: a uno dei due erano riusciti a strappare 100 euro, mentre il secondo aveva trattenuto il telefono, impedendo che gli venisse preso.