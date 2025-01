Tpi.it - Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 4 gennaio 2025

– Ilè già qui:su Rai 3,del 4Questa sera, sabato 4, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di– Ilè già qui, la trasmissione condotta dache torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito lee glidi questa sera.Mentre la durata della vita si allunga, l’aspettativa di vita in salute resta ferma intorno ai sessant’anni, poi cominciano gli “acciacchi”. La grande sfida della medicina è proprio quella di prolungare la vita in salute. Un tema approfondito nel nuovo appuntamento di “– Ilè già qui”.