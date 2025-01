Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Uisp. La Compagnia della Coppa. Fiorentini sul tetto d’Italia

LaPallanuotisticonquista laItalia. La manifestazione si è svolta alla splendida piscina La Monumentale di Torino e vedeva confrontarsi le migliori squadreovvero le vincenti dei campionati regionali di Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Liguria. Il girone ha visto l’inaspettata eliminazionefortissima Vintage Torino colma di ex giocatori di A2 e padrona di casa, complice la sconfitta proprio contro laPallanuotistiper 4-3 nella partita di apertura del torneo con le saette di Mattesini e gol decisivo di un Matteo Astarita sempre presente, giocatori di spiccosquadra insieme al portiere Asatiani. Due Ponti Roma ha poi superato per 8-6 la formazione di casa. La formazione fiorentina, galvanizzata e ispirata, affronta a viso aperto la Due Ponti Roma e si impone per 8-6 e conquista il primo posto.