Palladino | Il Napoli è stato più cinico di noi sfruttando ogni nostro errore

L’allenatore della Fiorentina, Raffaele, ha parlato ai microfoni di Danz dopo la sconfitta contro ilSulle decisioni arbitrali?«Degli arbitro non parlo perché gli errori fanno parte di questo gioco. Non li ho visti nemmeno, però dico che secondo me abbiamo approccio bene questa gara. Voglio fare i complimenti alperché èpiùdi noie ci ha castigato. Nella parte centrale loro hanno avuto più pallino del gioco poi noi siamo stati bravi. nel secondo tempo mi dispiace aver concesso il rigore e il terzo gol. Sono partite che ci fanno crescere, dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo fatto e andare avanti»Leggi anche: Ildi Conte è per chi capisce di pallone. Il miglior allenatore mondiale post-traumaGli errori?«Gli errori fanno crescere, solo sbagliando si può migliorare.