Olivera, trauma contusivo al polpaccio

alArrivano notizie dall’infermeria del Napoli., toccato duro verso la fine di Fiorentina-Napoli e uscito molto dolorante, ha rimediato unal. Meglio non sbilanciarsi ma, a quanto se ne deduce, non vi è nulla di rotto né alcuna lesione muscolare. E queste sono comunque buone notizie.: «Da Conte si impara tantissimo, però dobbiamo lavorare con umiltà» (un mese fa)Il difensore del Napoli,ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’UdineseLa testa com’è?«Siamo venuti a vincere, dopo il rigore che abbiamo preso siamo riusciti a fare tre gol»Alla fine avete aspettato Conte per festeggiare, quanto conta Conte?«Tanto, da lui si impara tantissimo, però ancora manca tantissimo e dobbiamo lavorare con umiltà».