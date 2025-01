Sport.periodicodaily.com - Notizie e aggiornamenti dalla Dakar 2025: la gara più dura del mondo

Benvenuti alla nostra copertura quotidiana delRally, dove i piloti più coraggiosi affrontano i paesaggi mozzafiato e implacabili dell’Arabia Saudita. Tra dune di sabbia e sentieri rocciosi, scoprite resistenza, strategia e determinazione in ogni tappa della. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul:Giorno 1: Prologo – 3 gennaioPercorso: Bisha > Bisha (Liaison 50 km Special 29 km)La 47ª edizione delRally si è aperta con il Prologo, una tappa di 29 km attorno al campo base di Bisha. I protagonisti hanno lottato per ottenere una posizione di partenza favorevole per la prima tappa di sabato.Categoria UltimateMattias Ekström, al volante del Ford Raptor T1+, ha conquistato il secondo posto, a solo un secondo dal vincitore del prologo Henk Lategan su Toyota Hilux.