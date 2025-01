Ilfattoquotidiano.it - Niente Nato per almeno 20 anni, più presenza di europei sul campo: da dove parte la strada di Trump per far finire il conflitto in Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A che punto è la notte delin? Le attese al di qua e al di là del fronte sono tutte concentrate su Donald, sulla soglia della Casa Bianca in cui sta per rientrare da presidente. Da Kiev il presidente Volodymyr Zelensky lubrifica bene i canali comunicativi con Washington in vista del cambio della guardia:, dice, “può aiutarci a fermare Putin. È molto forte e imprevedibile”. Dietro le parole del capo di Stato ucraino lo stremo delle forze delle sue truppe – ormai provate – che in autunno non hanno fatto altro che arretrare. Per Zelenskyvuole “davvero porre fine alla guerra”. Da Mosca l’impressione è che il ministro degli Esteri Serghei Lavrov abbia un po’ lasciato cadere quelle linee guida – per non chiamarlo piano – per la fine delle ostilità. Tra queste ci sono per esempio il rinvio dell’ingresso dell’nellaper vent’(a petto del fatto che Zelensky ne faceva un punto centralefino all’estate scorsa), zone cuscinetto per tenere in sicurezza la rimanente sovranità dell’, ma anche un maggiore coinvolgimento suldi una rappresentanza dell’Unione europea e del Regno Unito.