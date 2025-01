Nuovouniverso.com - Nebbia misteriosa negli Stati Uniti: esperimenti biologici o fenomeno naturale?

Leggi su Nuovouniverso.com

Unainquietante che alimenta i sospettiRecentemente, unaha avvolto alcune regioni degli, spingendo molti cittadini a chiedersi se si tratti di uno di un esperimento biologico segreto. La densa foschia, descritta come ine con un odore chimico pungente, ha suscitato timori per la salute pubblica e richiamato alla memoria episodi storici inquietanti come l’Operazione Sea Spray del 1950.Ma cosa c’è di vero in queste preoccupazioni? Analizziamo i dettagli del, le teorie emergenti e i precedenti che potrebbero gettare luce sulla situazione.Il: unachimica?In diverse città americane, i residenti hanno riportato avvistamenti di unadensa accompagnata da un odore simile a sostanze chimiche bruciate.