Morta la donna più anziana del mondo L’età da record e il suo segreto di lunga vita

Una triste notizia è stata confermata nelle scorse ore.infatti lapiùdel, che nell’agosto del 2024 aveva preso in eredità questo particolaredopo il decesso di Maria Branyas Morera, originaria della Spagna. La scomparsa di questa signora straordinaria si è registrato il 29 dicembre e nella sua lunghissimaha vissuto tantissimi momenti storici.Lapiùdelprima dell’arrivo del 2025, come ricordato dal sito Fanpage è stata testimone diretta di avvenimenti di grande rilievo. Parliamo delle due guerre mondiali, delle pandemie e di altre catastrofi naturali. Il 23 maggio del 2024, giorno del suo compleanno, c’era stata una splendida festa della famiglia per renderle onore.Leggi anche: Italia in lutto, se ne va unaspeciale: “Addio, Claudia”lapiùdel: quanti anni avevaTomiko Itooka, questo il nome dellapiùdela fine dicembre, viveva dal 2019 in una residenza per anziani.