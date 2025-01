Lanazione.it - Meteo Toscana, si è chiuso l’anno più caldo dal 1955 a oggi

Firenze, 4 gennaio 2025 – Con la fine delsi chiude la raccolta dei datirologici da parte del Lamma per il 2024 e si cominciano già a tirare un po’ di somme. A partire da un dato molto importante, purtroppo non sorprendente: il 2024 è statopiùindal. Un record che si accompagna a una tendenza preoccupante: infatti al secondo posto c’è il 2022, al terzo il 2023. La temperatura media delappenaè stata 16,4°, al secondo posto il 2022 con 16,27°, poi il 2023 con 16,25°. Per fare un confronto,che tutti ricordiamo come “caldissimo”, cioè il 2003, è ‘solo' al quarto posto con una media di 15,76° (al pari del 2014). Il Lamma ricorda anche che la tendenza dalmostra un aumento di temperatura media di 1,3° ogni 50 anni (1,8° su tutto il periodo).