Linea Gotica, memoria e speranza. Sacchelli si rilegge dopo 80 anni

Quando c’era la guerra non c’era cibo. C’erano fame e paura. Allora le pagine di un libro potevano diventare un rifugio per scacciare i fantasmi, le parole nutrimento per l’anima e per un corpo che voleva vivere e sperare, credere in un futuro migliore. Lo sa bene Renatoche durante la seconda guerra mondiale viveva nei paesi tracciati dalla, segnati dalle profonde ferite del conflitto, schiacciati fra le forze armate che si contendevano metri di territorio con una pioggia di bombe e proiettili. All’epoca aveva solo 14. Ha visto la sua casa di Seravezza, non lontano da Sant’Anna di Stazzema, teatro della strage nazista, fatta saltare in aria dai tedeschi. Ha vissuto sette lunghissimi mesi da sfollato assieme a tutta la famiglia in un giaciglio ricavato alla bell’e meglio dentro a un metato, quello usato per far seccare le castagne.