Lenzetti sempre primario | Quella volta che salvai l’operaio ferito a un occhio

Considerato a buon diritto uno dei pionieri dell’avanguardia in campo oftalmologico, il dottor Ivoè statodell’ospedale di Prato per 23 anni. Un luminare. Dopo aver lasciato due anni fa il polo ospedaliero, prosegue il lavoro a Villa Fiorita e con la figlia Chiara in viale Vittorio Veneto. Dottor, a che punto è la ricerca oculistica oggi? "La ricerca non smette di compierenuovi passi e progredisce ogni giorno dal punto di vista medico, chirurgico e tecnologico. All’orizzonte si profilano sistemipiù innovativi di intervento e in un futuro che immagino prossimo sarà la robotizzazione e l’ingegneria chirurgica a darci una grande, decisiva mano". Quali cambiamenti nota dal punto di vista organizzativo? "Non c’è paragone con il passato. Adesso l’organizzazione generale è assolutamente migliore e lo sviluppo delle nuove tecnologie davvero incredibile: basti pensare che il massimo della strumentazione era allora rappresentato dalla cosiddetta lampada a fessura.