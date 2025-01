Ilrestodelcarlino.it - La capolista Matelica a Teramo. Sonaglia: "Sfide toste in vista"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani alle 18 la Halleytorna in campo aper affrontare la "Mediterranea", penultima in classifica. È la sesta giornata di ritorno della serie B interregionale e la formazione di coach Antonio Trullo deve difendere il suo primo posto in solitudine. "Fin qui abbiamo fatto bene, siamo riusciti a recuperare dopo le difficoltà iniziali – spiega la presidente del Club, Monica(foto) – e il gruppo si è ricompattato. Il primo obiettivo, cioè rientrare fra le prime sei, lo abbiamo ormai centrato e adesso ci attendono delle, alcune più importanti di altre a causa della formula di questo campionato che, per la seconda parte, dà peso soprattutto agli scontri diretti. Pertanto dobbiamo puntare a vincerli. Ecco perché forse la testa va già al 12 gennaio, quando avremo in casa il primo match del nuovo anno contro il Loreto Pesaro (secondo in classifica assieme a Recanati con due lunghezze di ritardo; ndr).