Iran | per Papa Netanyahu ignora diritti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.11 Il rettore dell'Università delle Religioni e delle Denominazioni dell', Navab,ha incontrato ile ne ha lodato la 'posizione coraggiosa nella difesa del popolo palestinese'. Secondo quanto riportato dall'agenzia governativa Irna, Bergoglio avrebbe affermato: "Non abbiamo problemi con gli ebrei; il problema è conche,ndo leggi internazionali eumani,ha creato crisi nella regione e nel mondo" Oggi Francesco ha lanciato un appello contro il bullismo nelle scuole: "E'una via per prepararsi alle guerre".