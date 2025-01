Ilgiorno.it - Incendio nella camera da letto. Colpa di un guasto allo scaldaletto

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi ieri ha evitato le più gravi conseguenze a tre persone, tra cui un’anziana di 85 anni, rimaste ferite nell’di un’abitazione in via Battisti a Gallarate. Ricoverate in ospedale per fortuna per nessuna di loro le condizioni erano ritenute preoccupanti. L’allarme è scattato intorno alle 12,30, quando alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata la segnalazione delle fiamme al secondo piano di un palazzo. Subito sul posto sono intervenuti gli operatori del distaccamento di Busto Arsizio- Gallarate, dotati di idranti e autorespiratori per affrontare il denso fumo che si era propagato all’interno dei locali, i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale. All’interno dell’appartamento si trovavano un’anziana di 85 anni, che è rimasta leggermente ustionata, e altre due persone.