Ilary Blasi non torna a Mediaset e poi rivela: "Bastian? L'ho rovinato"

resta lontana dalla tv. O almeno da, l’azienda dove è nata e cresciuta professionalmente e dove sicuramente ha ottenuto i maggiori risultati della sua carriera fino ad oggi. È stata l’ex moglie di Francesco Totti ad annunciare che nei prossimi mesi potremo vederla solo su Netflix, dove dal 9 gennaio sarà disponibile il nuovo documentario sulla sua vita. Quello in cui racconta come è cambiata la sua quotidianità dopo la separazione dall’ex calciatore giallorosso e del magico incontro con l’attuale compagnoMuller.Quandoin tvNell’ultimo annoè apparsa in tv sporadicamente. Su Canale 5 ha condotto solo Battiti Live ed è stata ospite di alcune puntate di Tu si que vales. Si è parlato di maretta con Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ma la conduttrice ha smentito tutto.