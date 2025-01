Ilfattoquotidiano.it - Il padre di Belen Rodriguez esce dall’ospedale dopo le gravi ustioni: “Grazie all’Ospedale Niguarda”

La famiglia(e quindi anche) ha tirato un sospiro di sollievo. In un post su Instagram, la madre della showgirl argentina, Veronica Cozzani, ha annuncia la fine della degenza per il marito Gustavo, in ospedale dal 6 dicembreil ricovero d’urgenza nelle scorse settimane per delle. L’uomo si trovava all’interno di un deposito in un capannone a Gallarate, nel Varesotto, quando una fiammata l’ha investito su volto e braccia, lasciandolo gravemente ustionato.La mamma diha accompagnato il commento ad un video, che la mostra insieme all’uomo di spalle mentre si avviano all’uscita. Il sottofondo musicale è “Veronica”, il brano scritto da Gustavo proprio per la moglie. Le parole sono state affettuose e di ringraziamento doveroso: “Tornando a casa! Uninfinito a tutta la grande squadra dell’ospedaleche è professionalmente e humanamente eccellente!”.