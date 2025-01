Quifinanza.it - Il Ceo di Apple Tim Cook dona un milione per l’insediamento di Trump

Tim, Ceo di, ha deciso dire personalmente 1di dollari al fondo perpresidenziale dild, come riportato da Axios. Si tratta di un contributo privato e diretto da parte di, senza alcun coinvolgimento della compagnia. Dopo la vittoria dialle elezioni,lo aveva pubblicamente congratulato su X e, successivamente, aveva partecipato a una cena a Mar-a-Lago, la residenza privata di, nel dicembre dello scorso anno.I motivi dellazioneLa decisione di Timnon rappresenta un fatto così eccezionale se contestualizzato nel panorama attuale. In fondo, ci troviamo di fronte a un’impresa che, inevitabilmente, dovrà relazionarsi con un governo con cui dovrà stabilire accordi.Noto per le sue posizioni progressiste e il suo impegno su temi come i diritti Lgbtq+,potrebbe interpretare questazione come un’opportunità per costruire ponti in un panorama politico sempre più polarizzato.