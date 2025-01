Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello verso la chiusura? La lite folle tra Helena e Jessica fa tremare Signorini

Arriva in queste ore la notizia, riportata da Dejanira Marzano di un personaggio notissimo che, fino a ieri, secondo la blogger, sarebbe stato in procinto di entrare nella Casa di Cinecittà, ma dopo quando accaduto, avrebbe scelto di rinunciare alla sua partecipazione al reality. Scrive infatti la Marzano su Instagram: “Retroscena esclusivo dal: era stato contattato un personaggio famosissimo, praticamente già pronto per entrare nella Casa. Ma, dopo gli ultimi eventi, sembra che abbia deciso di rinunciare“. Non basta però, perché la influencer di gossip aggiunge poi un’altra notizia, ovvero: “, si vocifera unaanticipata“.Il reality è piombato nel caos. L’alterco traè esploso dopo settimane di tensioni tra le due concorrenti ed ha preso forma durante una cena di gruppo.