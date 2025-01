Fuori in 60 secondi | trama cast e curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

in 60sulNel corso della sua lunga e prolifica carriera l’attore Nicolas Cage si è distinto anche per diversi adrenalinici action movie, tra cui si ricordano in particolare The Rock, Con Air e Face/Off – Due facce di un assassino. Un altro suo popolare lungometraggio, sempre appartenente a questo genere, èin 60. Diretto nel 2000 da Dominic Sena, regista anche di Whiteout – Incubo bianco e L’ultimo dei templari, ilè ambientato nel corso di una sola notte, durante la quale il protagonista è chiamato a compiere un’impresa impossibile per salvare la vita di suo fratello.Il, scritto da Scott Rosenberg, è il remake di Rollercar – Sessantae vai!, pellicola cult del 1974 più volte omaggiata anche dal premio Oscar Quentin Tarantino.