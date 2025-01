Pianetamilan.it - Ex Milan, Vasquez, l’affare che sta sorprendendo: l’Empoli trova un portiere da A

ha colpito ancora, e stavolta lo ha fatto sul mercato dei portieri, dove, dopo aver perso Vicario (trasferitosi al Tottenham), e aver visto Caprile rientrare a Napoli, ha puntato tutto sull'ex, Devis. Un investimento che inizialmente ha lasciato qualche dubbio, ma che si sta rivelando un vero affare. Ilcolombiano non aveva convinto tutti durante la scorsa stagione, ma la famiglia Corsi ha deciso di non esitare. In un colpo solo, hanno soffiatoallo Spezia, che era pronto a farlo sostenere le visite mediche, concludendo l’operazione in sole 24 ore. Il risultato? Un impatto straordinario nel suo primo campionato di Serie A. Da subito,ha dimostrato il suo valore: decisivo in più occasioni, come nel pareggio interno contro la Juventus, dove ha effettuato almeno tre interventi salvavita, e nella vittoria in trasferta contro la Roma, dove è stato uno dei protagonisti assoluti.