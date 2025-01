Ilgiorno.it - Ex Fonderia Cerrese, via libera al rilancio: iniziative e spazi verdi al posto del degrado

Cerro Maggiore (Milano) – Un nuovo futuro per l’ex: rigenerazione e sviluppo al centro del progetto. Dopo il recupero dell’area ex Gianazza, Cerro Maggiore continua la sua trasformazione urbana con un’altra iniziativa di grande portata: la rigenerazione dell’ex. Un’area dismessa da anni sarà finalmente riprogettata,ta dale restituita alla comunità con nuovie servizi essenziali, rispondendo a una necessità urgente per una zona densamente popolata. «Come avevamo annunciato mesi fa, il nuovo Piano di Governo del Territorio sta dando le risposte concrete che aspettavamo, offrendo certezze per una progettazione urbanistica capace di costruire il futuro di Cerro e Cantalupo», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Matteo Provini.