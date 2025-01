Ilfattoquotidiano.it - Elefante uccide una turista spagnola con una zanna: “Morta per le gravi ferite mentre era nel fiume e stava facendo il bagno al pachiderma”

Attimi di orrore e paura. Unaha perso la vita, dopo essere stata attaccata da unlo accompagnava a bagnarsi in un Elephant Park dell’isola di Yao Yai, nel sudest della Thailandia. Secondo il giornale locale Tribuna Valladolid, laera una ragazza di 22 anni, Blanca Ojanguren García, originaria di Valladolid, che si trovava nel continente asiatico, a Taiwan, con una borsa di studio Erasmus, e che studiava Diritto e Relazioni Internazionali presso l’Università di Navarra. La 22enne si era recata in Thailandia per un viaggio.Il decesso è stato confermato da una lavoratrice del centro Koh Yao Elephant Care, che ha spiegato che lafaceva ilall’quando gli è passata davanti e illa ha colpita con una, provocandolealle quali non è sopravvissuta.