.com - Ecco il nuovo Isis, chi sono i terroristi 2.0: dal web agli attacchi

Leggi su .com

(Adnkronos) –L’fa breccia tra giovani, disperati, pratici del web.queste le componenti necessarie per l”auto-radicalizzazione’, un processo che, secondo il Washington Post, sta riguardando sempre più uomini che negli ultimi anni sisacrificati in nome – o talvolta anche solo ispirati – dello Stato Islamico. L’ultimo è Shamsud-Din Jabbar, il cittadino americano che a Capodanno ha travolto e ucciso 14 persone a New Orleans. Nell’articolo del Poststate rilevate similitudini con un altro caso avvenuto negli ultimi mesi: lo scorso agosto, il 19enne austriaco Beran Aliji aveva infatti pianificato un attaccoco al concerto di Taylor Swift a Vienna, poi sventato quando la polizia ha arrestato Aliji, i cui messaggi online erano monitorati da almeno un’agenzia di intelligence straniera.