Contaminato | Kyrgios attacca? La replica di Sinner è da applausi | Guarda

Il tennista australiano Nicktorna adre Janniksui social. Tutto è partito da un post pubblicato su Instagram da Cruz Hewitt, il figlio 16enne di Lleyton, leggenda dello sport australiano ed ex numero 1 al mondo. Cruz si è allenato col 23enne altoatesino e ha voluto immortalare e condividere con tutti un momento per lui molto emozionante. I due si sono allenati sulla Rod Laver Arena, centrale degli Australian Open a Melbourne. Oltre allo scatto di oggi, Hewitt Jr ha pubblicato anche una foto scattata nel 2020, quando aveva 12 anni eera soltanto una promessa del tennis mondiale. Il post, però, come prevedibile, non è piaciuto a, che non ha perso occasione per commentare ere allo stesso tempo il tennista numero uno del mondo. Velenosissimi i suoi commenti.