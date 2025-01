Sport.quotidiano.net - Civitanovese al bivio. Baldassarri: "Pesa il forfait di Padovani»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la Samb, al Polisportivo arriva un’altra corazzata. L’Aquila, seconda con 33 punti, è il banco di prova con cui laapre il 2025 nel match di domani (14.30). Pablo Ezequiel Banegas, vice capocannoniere del torneo con 10 gol, salterà la sfida ma c’è poco da consolarsi poiché il club ha tesserato Marcello Sereni (138 apparizioni, 18 gol e 16 assist in Lega Pro), esterno d’attacco che può rimpiazzarlo. L’Aquila ha ingaggiato il terzino Lorenzo Tropea e liberato Keita. All’andata hanno vinto 3-0 i locali. Sulla panchina aquilana, accanto al tecnico Giovanni Pagliari, vi era il vice Gabriele(foto, poi la coppia si è dimessa) che è stato anche un giocatore di L’Aquila eche presenta l’incontro: "sarà – dice il tecnico ex Fermana e Montegiorgio – una partita difficile per entrambe.