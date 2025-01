Quotidiano.net - Caos Grande Fratello, Stefania Orlando: “Mai così in basso, spero di uscire”

Leggi su Quotidiano.net

Ormai alnon si capisce più nulla. Jessica Morlacchi dà dell’imbecille - ergendosi a giudice di non si sa cosa - a Helena Prestes, la quale dal canto suo reagisce dandole della “put..na” e lanciandole un bollitore. Prima la stessa modella brasiliana aveva dato sempre della poco di buono a Shaila Gatta, la quale a propria volta aveva risposto con un insulto “ambientale”: “Tu hai il putrido dentro”. Insomma, la pochezza intellettuale ed educativa regna sovrana nel reality show condotto da Alfonso Signorini. In realtà a condurre il programma è il. Confusione totale di valori, di dinamiche e di reale focus di quello che è e dovrebbe rimanere un gioco, un programma televisivo. E che invece a oggi è diventato una fucina di inciviltà, cattivo gusto e maleducazione. Tanto che chi ha sempre dimostrato di avere maggiore senno non vede l’ora di abbandonare la nave per non legare il proprio nome a uno scempio di questo genere.