Liberoquotidiano.it - Caltanissetta, cane aggredito lotta tra la vita e la morte

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - "Con profonda indignazione e immenso dolore, denuncio un orribile atto di violenza che si è consumato anei primi giorni del 2025 ai danni di undi quartiere, noto per la sua docilità e bontà. Questo povero essere indifeso è stato brutalmentecon un'arma simile a una falce, presumibilmente da mano umana, e il suo corpo reca ferite raccapriccianti che non si vedono neanche nei film più macabri. Attualmente stando per la, nella speranza che possa farcela". E' la denuncia di Armando Turturici, Volontario animalista e Consigliere Comunale di. "Questo nuovo episodio di vile barbarie e cattiveria non può e non deve passare sotto silenzio. Chi si macchia di atti di tale crudeltà verso animali innocenti dimostra un'assenza totale di empatia e rappresenta un pericolo non solo per gli animali, ma anche per la società intera.