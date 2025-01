Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricci impossibile a gennaio: ecco il piano per l’estate

Samueleè da tempo un obiettivo del, anche se appare utopistico un suo trasferimento in rossonero già nel corso di questa sessione didi. Qualche giorno fa, infatti, è giunta la notizia che i tifosi rossoneri speravano di non ricevere. Il Torino ha annunciato il rinnovo del suo centrocampista fino al 2028, chiudendo di fatto la porta ad una cessione in questa finestra invernale. Un gesto che ha dato seguito alle dichiarazioni tanto di Urbano Cairo quanto di Davide Vagnati, direttore sportivo, intenzionati a tenersi stretti il proprio gioiello. Non è detto, però, che il ragazzo non possa comunque andare via in estate. Secondo quanto riferito dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb', ilavrebbe deciso di muoversi per Samuelesolamente alla fine del campionato.