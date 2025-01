Lanazione.it - Angelina Mango e Ginoble, capodanno in agriturismo. Il titolare della struttura: “Ragazzi uniti e molto educati”

Volterra (Pisa), 4 gennaio 2025 – Cinque giorni di vacanza in Val di Cecina per la pop stare uno dei cantanti de Il Volo, Gianluca, che insieme ad altri amici hanno soggiornato in una villa dell’Diacceroni di Villamagna a Volterra, dal 29 dicembre al 2 gennaio, festeggiando la notte di San Silvestro proprio in villa con una cena da asporto ordinata presso laricettiva e cantando e ballando in gruppo. Una comitiva di amici artisti (sono tutti impegnati con la musica, a cominciare dal fratello maggiore di, Filippo) che hanno scelto la magiacampagna etrusca per trascorrere gli ultimi giorni del 2024 e i primissimi del 2025. E’ stata proprio la vincitrice del 74/o festival di Sanremo (con “La noia”) a documentare con foto e video sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di followers la mini vacanza toscana.