A Battipaglia il primo distretto del Sud per la catena del freddo Visconti Asi | Investimenti per 10 mln e 250 assunzioni

“L’assegnazione dei terreni alle prime aziende rappresenta un risultato significativo per la creazione delindustriale delin Campania”: lo ha detto Antonio, presidente dell’Asi di Salerno e promotore dell’hub deldi, in provincia di Salerno. «L’iniziativa, con oltre 150.000 metri quadrati di aree industriali, porterà alla creazione di 250 posti di lavoro grazie a un investimento privato di circa 20 milioni di euro. Stiamo inoltre lavorando per ottenere lo status diindustriale da parte della Regione Campania». Il progetto dell’hub del fresco e del, situato nella Piana del Sele, si inserisce in un contesto di modernizzazione delle dinamiche logistiche nel settore agroalimentare. L’iniziativa è concepita per ottimizzare i flussi di distribuzione dei prodotti freschi e surgelati, riducendo le inefficienze economiche e garantendo una conservazione ottimale dei prodotti lungo tutta ladistributiva.