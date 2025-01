Nerdpool.it - Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Marvel svela un nuovo look di Doctor Strange e altri nemici

Il primo anno di liceo di Peter Parker è caratterizzato da alcuni supercriminali della vecchia guardia in-Man. La prima serie animata dellaStudios Animation dedicata all’Uomo Ragno (dal 29 gennaio su Disney+) segue lo studente della Midtown High School Peter Parker (doppiato da Hudson Thames di What If.?) nel suo percorso per diventare un eroe, con alcune variazioni rispetto alla sua controparte del MCU: invece che da Tony Stark, il novellino arrampica muri ha come mentore Norman Osborn (Colman Domingo).Il benefattore di-Man gli fornisce tute Oscorp ad alta tecnologia per combattereclassici come il Dottor Octopus (doppiato da Hugh Dancy), il Camaleonte, il Rinoceronte e Wilson Fisk, il Kingpin del crimine (Vincent D’onofrio di Daredevil: Born Again).