Von der Leyen ha una polmonite grave | annullati tutti gli impegni

Bruxelles, 3 gennaio 2025 – Solo riposo nell’agenda di Ursula von derper le prossime settimane, o almeno fino a quando guarirà dalla “” che la sta affliggendo in questi giorni. Lo si apprende dal portavoce dell'esecutivo comunitario Stefan de Keersmaeker. La presidente della Commissione europea ha dunque cancellatoi viaggi in programma per i prossimi quattordici giorni; le sarà impedito anche “recarsi in Polonia per l’avvio formale della presidenza di turno del Consiglio Ue”. Il viaggio previsto a Danzica verrà rinviato. Von dersarà assente anche a Lisbona. Poco più di un mese fa, la presidente si è insediata per un secondo mandato alla guida della Commissione europea, confermata nel ruolo grazie a un accordo tra Partito popolare europeo, Partito socialista europeo, Renew Europe, Verdi e Conservatori.