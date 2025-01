Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 3 GENNAIO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A91FIUMICINO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA L’AEROPORTO E PARCO LEONARDO IN DIREZIONE.CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA, PER TRAFFICO SI RALLENTA NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI.ATTENZIONE SULLA A24TERAMO PER MATERIALI DISPERSI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO.CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA PESCARA-SONO TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE, DUNQUE IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral