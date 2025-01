Lanazione.it - Vandali alla palestrina del Villaggio, fuori uso condizionatori e acqua. Il parroco: “Danno da 7-8mila euro”

Pontedera, 3 gennaio 2025 – Due volte. Ci sono tornati due volte ipalestra dell’ex Enalino, alPiaggio, dove hanno rotto tutti i tubi dell’impianto di riscaldamento e condizionamento e anche la condotta idrica. Il risultato è devastante. La struttura – di proprietà della parrocchia del Sacro Cuore – in usoscuola Primaria De Amicis per le ore di motoria dei bambini di tutte le classi, èuso. “Abbiamo fatto intervenire alcuni tecnici – dice ildon Angelo Cuter – Ilè ingente. Per ripristinare il tutto ci è stata prospettata una spesa di 7-. Ci stiamo attivando per cercare di ripristinare prima possibile questo spazio che era utilizzato soprattutto dalle classi della scuola De Amicis. Ma anche da altre realtà del quartiere. Domani (oggi, ndr) avrebbe dovuto iniziarvi la propria attività un’associazione di ragazzi disabili.