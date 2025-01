Van Gerwen prevede una finale incredibile dopo aver dominato Dobey

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-02 23:30:00 Il web non parla d’altro:Michael vanha detto che si aspetta che la suacontro Luke Littler o Stephen Bunting sarà “conquistato la sua settima vittoria in semidel Campionato mondiale di freccette.Il tre volte campione Vanha concluso un’attesa di sei anni per arrivare fino in fondo al torneo con una vittoria per 6-1 su Chrisnella final four all’Alexandra Palace di Londra.Michael vanè alla sua settimadel Campionato mondiale di freccette! Ora ha la possibilità di vincere un QUARTO titolo mondiale pic.twitter.com/OtbZNwiw5x— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) 2 gennaio 2025“È qualcosa di cui preoccuparsi domani, non mi interessa”, ha detto l’olandese a Sky Sports quando gli è stato chiesto della prospettiva di affrontare Littler o Bunting nella partita decisiva venerdì (20:00 GMT).