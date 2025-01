Un anno di grande impegno per gli ispettori Vigiles-Fipsas | oltre 800 persone controllate

Leggi su Ilfaroonline.it

Latina, 3 gennaio 2025- Il 2024 per gliAmbientaliè stato undi. I volontari che, in sinergia con la Polizia Locale e agliABC garantiscono, sul territorio comunale, un costante presidio con azioni di verifica, informazione, deterrenza e contestazione di illeciti contro comportamenti scorretti verso l’ambiente e il decoro urbano, in violazione al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e alla normativa ambientale vigente, lasciano alle spalle undi intensocivico. Complessivamente, dalla presa di servizio delle guardie iniziata a metà settembre sono stati effettuati 60 servizi di controllo, fermate ed informate 800ed effettuati 70 verbali per un totale di euro 21.000 per infrazioni al regolamento di Polizia Urbana sul corretto conferimento dei rifiuti.