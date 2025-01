Napolipiu.com - UFFICIALE – Napoli, doppia tegola per Conte: out Kvaratskhelia e Politano per la Fiorentina

Il tecnico dei partenopei dovrà fare a meno dei due esterni offensivi per la trasferta di Firenze. La società conferma attraverso un comunicato le condizioni dei calciatori.Ilsi prepara alla sfida di domani contro ladi Raffaele Palladino dovendo fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco. Antonio, già privo di Alessandro Buongiorno, perde ancheper problemi fisici.L'allenatore dei partenopei ha annunciato le assenze in conferenza stampa, con la SSCche ha poi confermato attraverso un comunicato: "non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno".