Turismo il valore aggiunto dell’intermodalità

di Claudio PisapiaIlnon può essere considerato come unicum fine a se stesso, ma il centro pulsante di una serie di comparti e settori con i quali interagisce.Nel ribadire “l’intermodalità del”, mi preme ricordare che, la normativa in Italia per il settore turistico e la gestione delle destinazioni è frammentata e spesso incoerente;l’abrogazione del codice deldel 2011, ha lasciato ampio spazio alle regioni, portando ad una disomogeneità che rende difficile identificare un quadro normativo univoco.Anche il concetto di DMO, Destination Management Organization, tanto teorizzato e spesso finanziato, non si traduce in realtà operative concrete, perché manca una governance chiara e coordinata a livello nazionale.Molte regioni, hanno creato proprie interpretazioni del modello con risultati molto diversi dal recepimento della normativa n 133/2001, che considerava le DMO, come agenzie di promozione turistica, dedite alla vendita dei posti letto, alla organizzazione promozionale e comunicativa delle destinazioni.